Impfprämien für Herdenimmunität Erst der Piks, dann 30 Euro auf die Hand

Ein Gastbeitrag von Michael Böhmer

Deutschland stolpert in der Coronakrise von einem Planungsfehler in den nächsten. Um weiteren Schaden zu vermeiden, sollten wir uns darauf vorbereiten, ab dem Sommer Prämien an alle auszuzahlen, die sich impfen lassen.