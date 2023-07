Indien ist für die weltweite Versorgung mit Reis sehr wichtig: Mehr als 40 Prozent aller Exporte stammen aus dem Land. Der Analysedienst Gro Intelligence erklärte, das nun verhängte Ausfuhrverbot könne die Versorgungskrisen in den von Importen stark abhängigen Ländern verschärfen – vor allem in Afrika, aber auch in der Türkei und in Syrien, wo zuletzt Nahrungsmittel sehr viel teurer geworden sind.

Zudem könnte das Exportverbot die weltweite Teuerung antreiben. Reis wird vielerorts als Ersatz für Weizen genommen, dessen Preis vor allem nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine stark gestiegen war.