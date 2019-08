Kurz vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen hat Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Versäumnisse von Politik und Wirtschaft im Osten eingeräumt. "Wir haben den Menschen in Ostdeutschland viel zu wenig zugehört", sagte Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Die regionalen Unterschiede in Ostdeutschland seien mitunter enorm.

Um dem entgegenzuwirken, forderte Kempf einen "Kraftakt, um vor allem die Infrastruktur im Osten deutlich zu verbessern." Dies sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Politik und Wirtschaft. "Zu lange wurde der Fehler gemacht, Infrastruktur mit Straßenbau gleichzusetzen. Aber Infrastruktur ist so viel mehr - das ist auch der Internetzugang, die Dorfkneipe, der Bäcker und der Arzt vor Ort." Er könne verstehen, sagte Kempf, wenn Menschen dort das Gefühl haben, man habe sie nicht wahrgenommen.

Auch 30 Jahre nach der Wende gibt es noch große Unterschiede zwischen der Wirtschaft im Osten und der im Westen. So hat bis heute kein Dax-Konzern seinen Sitz in Ostdeutschland. Der wirtschaftliche Aufholprozess Ostdeutschlands stagniere, erklärte der BDI bereits im Mai, ein großes Problem ist der Fachkräftemangel.

Kaufkraft und Armut in deutschen Regionen Tippen Sie auf die Karte für Details. Hinweis: Wenn Sie auf die Karte tippen, erfahren Sie unter anderem, welcher Statistikregion ("Anpassungsschicht") der jeweilige Kreis oder die jeweilige Stadt zugeordnet ist. Hamburg und Berlin sind jeweils in mehrere solcher Regionen unterteilt, werden aber auf der Karte zusammengefasst angezeigt. Davon abweichend liegt die höchste Armutsquote nach Kaufkraft in den Bezirken Berlin Neukölln (32,1 %), Hamburg Mitte (30,7 %), Berlin Mitte (Tiergarten, Wedding)/Friedrichshain-Kreuzberg/Charlottenburg-Wilmersdorf/Spandau (29,7 %) sowie Berlin Spandau (27,4 %). Die niedrigste Kaufkraft liegt in Berlin Neukölln (1187 Euro), ebenso die höchste gängige Armutsquote (30,6 %).

Die Lage zu verbessern, sei in erster Linie eine politische Aufgabe, sagte Kempf. "Wir müssen das aber wirtschaftlich flankieren." Vor allem gehe es um einen Ausbau der digitalen Infrastruktur. "Es gibt nach wie vor viele Regionen ohne schnelles Internet, und das im Jahr 2019. Da muss sich niemand wundern, wenn sich dort kein Gewerbe ansiedelt." Außerdem gebe es eine deutliche Diskrepanz zwischen den Geschlechtern. "Frauen sind seit der Wende insgesamt viel schneller bereit gewesen, neue berufliche Chancen zu ergreifen, als Männer."

Kempf warnte erneut vor einem Erstarken der AfD bei den Landtagswahlen am kommenden Sonntag. "Es würde dem Land nicht nur einen Imageschaden, sondern auch einen wirtschaftlichen Schaden zufügen, wenn sie politische Macht bekäme."