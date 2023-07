Berater der Bundesregierung sehen Pläne für einen staatlich subventionierten Industriestrompreis kritisch. Hauptgründe seien knappe Finanzen und die geplante Ausweitung der erneuerbaren Energien.

Es spreche »viel für die Investition in zusätzliche Kapazitäten statt in die Verwaltung des Mangels«, schrieb der wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums in einer Stellungnahme. In dem vom Ministerium unabhängigen Gremium sitzen bekannte Ökonomen wie Ifo-Chef Clemens Fuest.