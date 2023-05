Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat ein erstes Konzept für einen subventionierten Industriestrompreis vorgelegt. Damit will er die Abwanderung energieintensiver Unternehmen aus Deutschland aufhalten. In dem Arbeitspapier, das dem SPIEGEL vorliegt, schlägt er eine Preisgrenze von sechs Cent pro Kilowattstunde vor. Derzeit zahlen Unternehmen an der Strombörse in Leipzig für zukünftige Elektrizitätslieferungen rund 14 Cent. Einschließlich von Abgaben und Netzentgelten summieren sich die Kosten auf einen Preis von rund 30 Cent.