Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Einschätzung von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel noch weit von dem Zinsniveau entfernt, mit dem die Wirtschaft weder angeschoben noch gebremst wird. »Von dieser neutralen Rate, da sind wir noch ein ganzes Stück weit weg«, sagte Nagel am Samstag auf dem Tag der offenen Tür der deutschen Notenbank in Frankfurt. Für ihn sei wichtig, dass es bei den Zinserhöhungen weitergehe. »Da muss noch was passieren, da muss noch was nach oben gehen.« Unter dem Motto »Backstage Bundesbank« informiert die Notenbank am Samstag und am Sonntag in ihrer Hauptverwaltung Hessen über ihre Aufgaben und Arbeitsweisen.