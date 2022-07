Die FDP fordert nach drei Ausnahmejahren für 2023 die Rückkehr zur Schuldenbremse. Das hatten die Regierungspartner auch in ihrem Koalitionsvertrag festgehalten. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte kürzlich einen Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 vorgelegt, der sich an den Regeln der Schuldenbremse orientiert, also nur eine geringe Nettokreditaufnahme vorsieht.

Die im Grundgesetz festgeschriebene Schuldenbremse besagt, dass sich der Bund im Normalfall maximal in Höhe von 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts verschulden darf. Außerdem sind »bei einer von der Normallage abweichenden konjunkturellen Entwicklung« Abweichungen in begrenztem Umfang erlaubt. Für die Jahre 2020 bis 2022 sah der Bundestag jeweils eine solche Notlage und beschloss die Ausnahme von der Schuldenbremse, begründet wurde das mit der Coronapandemie, dieses Jahr zusätzlich mit dem Krieg gegen die Ukraine.