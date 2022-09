Schlimmer noch: Sie beobachten, dass Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Anlegerinnen und Anleger allmählich das Vertrauen in die Fähigkeiten und den Willen der Notenbanken verlieren. Ihre Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Und wenn das der Fall ist, verändert sich die Psychologie der Preise: Weil Firmen und Bürger damit rechnen, dass die Inflation weiter anzieht, heben alle, die das können, ihre Preise und Löhne weiter an. Eine Spirale, die sich nur schwer wieder stoppen lässt.

Um ein Abgleiten in eine solche Inflationsdynamik zu vermeiden, hebt die Fed jetzt so massiv die Zinsen an: von knapp über Null im März dieses Jahres auf nun über drei Prozent – und demnächst vielleicht auf sechs, acht oder zehn Prozent?

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie stark Zinsen steigen können, lohnt sich ein Blick zurück. Allerdings ist es mehr als vier Jahrzehnte her, seit es zuletzt eine ähnliche Konstellation in den USA gab – mit hohen Inflationsraten und einer gemessen daran immer noch lockeren Geldpolitik. Klar, seitdem hat sich eine Menge verändert. Dennoch liefert die jüngere Geschichte einige Anhaltspunkte hinsichtlich der Größenordnungen, um die es auch dieses Mal gehen könnte.

In den Siebzigerjahren steigerte sich die Preisdynamik in einer langen Schaukelbewegung auf immer höhere Niveaus. Die »Große Inflation«, wie diese Phase später von Ökonomen genannt wurde, lag an ungünstigen Umständen, aber auch an Fehlern der Fed. Da derzeit auch US-Notenbank-Gouverneure an diese Zeit erinnern, lassen sich aus den Erfahrungen von damals womöglich Schlüsse für ihr weiteres Handeln ziehen.

Einmal »Große Inflation« und zurück

Der erste Schub war noch vergleichsweise moderat: Um die Jahreswende 1970/71 lag die Kerninflationsrate (ohne Energie und Nahrungsmittel) in den USA bei sechseinhalb Prozent, also in etwa auf heutigem Niveau. Die Fed hatte zu jener Zeit den Leitzins auf neun Prozent angehoben. Einen anschließenden Rückgang der Inflation begleitete die Fed mit raschen Zinssenkungen – die Lage schien unter Kontrolle.

Doch dann nahm der Preisauftrieb erst richtig Fahrt auf: Angetrieben vom ersten Ölpreisschock verselbständigte sich auch die Kerninflation und erreichte im Frühjahr 1975 Werte von über elf Prozent – der Leitzins lag zu jener Zeit bei zwölf Prozent.