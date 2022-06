Noch mehr Befragte wollen bei Bekleidung und Schuhen sparen, das gab sogar mehr als jeder Zweite an (53 Prozent). Etwa genau so viele planen, seltener in Gaststätten und Restaurants essen und trinken zu gehen. Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben an, Strom und Kraftstoffverbrauch reduzieren zu wollen. Und auch beim Heizen der Wohnung und beim Warmwasser wollen mehr als 60 Prozent der Befragten sparen.