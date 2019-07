Inflation in Deutschland Preise steigen im Juli stärker als erwartet

Die Verbraucherpreise in Deutschland steigen wieder stärker an. Im Juli waren die Preise für Waren und Dienstleistungen um 1,7 Prozent höher als im Vorjahr, teilte das Statistische Bundesamt anhand vorläufiger Daten mit. Analysten hatten im Schnitt mit 1,5 Prozent gerechnet.

Vor allem für Nahrungsmittel (plus 2,1 Prozent) und Energie (plus 2,4 Prozent) mussten die Menschen in Deutschland mehr zahlen als im Juli 2018. Dienstleistungen verteuerten sich lediglich um 1,5 Prozent. Vor allem für Pauschalreisen mussten Verbraucher tiefer in die Tasche greifen: Sie verteuerten sich in mehreren Bundesländern um rund 15 Prozent.

Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate noch 1,6 Prozent betragen, im Mai sogar nur 1,4 Prozent. Die Europäische Zentralbank strebt für die Eurozone mittelfristig einen Wert von knapp zwei Prozent an. Dauerhaft niedrige oder auf breiter Front sinkende Preise können Unternehmen und Verbraucher verleiten, Investitionen aufzuschieben. Das bremst die Wirtschaft.