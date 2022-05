Mit deutlichen Worten hat der britische Zentralbankchef die Verbraucher vor einer Teuerungsspirale gewarnt. Steigende Energie- und Lebensmittelpreise würden die Inflation noch weiter anheizen und zugleich einen »sehr großen Reallohnschock« auslösen, sagte Bank-of-England-Chef Andrew Bailey während einer Anhörung in einem Parlamentsausschuss in London . Letztlich werde sich die Arbeitslosigkeit wieder erhöhen.

In den ersten drei Monaten des Jahres ist die Arbeitslosigkeit in Großbritannien auf 3,7 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit 1974 gesunken. Im ersten Quartal stiegen zugleich die Gehälter einschließlich Bonuszahlungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,0 Prozent. Wegen der steigenden Preise vor allem für Lebensmittel und Energie könnten Experten zufolge Millionen Menschen im Land in Armut und Verschuldung abrutschen.

Die Inflation war in Großbritannien zuletzt auf 7 Prozent geklettert, für April wird ein Anstieg der Teuerungsrate auf 9,1 Prozent erwartet. Die Bank of England rechnet damit, dass die Verbraucherpreise in diesem Jahr um bis zu 10,25 Prozent steigen.

Die Notenbank schraubt die Zinsen immer höher, um dem Preisauftrieb Paroli zu bieten: In ihrer bereits vierten Anhebung in nur sechs Monaten setzte die Bank of England den Leitzins Anfang des Monats um einen viertel Punkt auf 1,0 Prozent nach oben. Ein so hohes Niveau der Leitzinsen hat es seit 2009 im Vereinigten Königreich nicht mehr gegeben.