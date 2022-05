Inflation in Eurozone steigt auch ohne Energiekosten

Auch in der Eurozone ist bei der Inflation keine Entspannung in Sicht. Die Teuerung schoss im Mai auf 8,1 Prozent nach oben, wie das Statistikamt Eurostat nach einer ersten Schätzung mitteilte. Die Inflationsrate ist inzwischen mehr als viermal so hoch wie das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB), die 2,0 Prozent als optimales Niveau für die Wirtschaft anstrebt. Im März und April hatte die Teuerung im Währungsraum jeweils bei 7,4 Prozent gelegen.