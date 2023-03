Pauschal 500 Euro im Monat mehr, mindestens jedoch 10,5 Prozent fordern Ver.di und Co. in der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst. Bei der Bahn will die Eisenbahngewerkschaft EVG sogar 650 Euro beziehungsweise mindestens zwölf Prozent erstreiten. Zweistellige Lohnforderungen hat es in den vergangenen Jahren kaum gegeben – doch angesichts der stark gestiegenen Inflation sind sie nach Einschätzung eines Wirtschaftswissenschaftlers nicht aus der Luft gegriffen.