Die Preise steigen so stark wie seit rund vier Jahrzehnten nicht mehr, im Mai lagen sie um geschätzt 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, die Kaufkraft der Beschäftigten sinkt. Nun will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern über Lösungen beraten. Er wolle beide Seiten zu einer »konzertierten Aktion« zusammenrufen, sagte Scholz in der Generaldebatte des Bundestags zum Haushalt 2022.