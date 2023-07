Den Staat kostet das alles der Studie zufolge im Zeitraum von 2022 bis 2024 nicht weniger als 240 Milliarden Euro – obwohl etwa die Kosten für die Gas- und Strompreisbremsen infolge der inzwischen deutlich gefallenen Energiepreise erheblich geringer ausfallen dürften als ursprünglich geplant.

Den mit Abstand höchsten Effekt hat dabei im Übrigen der Ausgleich der sogenannten kalten Progression – also die Anpassung des Einkommensteuertarifs an die Inflation. Er bedeutet in diesem Jahr 14 Milliarden und im kommenden Jahr weitere 30,5 Milliarden Euro Mindereinnahmen für den Staat, insgesamt also 44,5 Milliarden Euro. Die Abschaffung der EEG-Umlage schlägt mit 34,6 Milliarden Euro zu Buche, die Gaspreisbremse voraussichtlich mit 30 Milliarden Euro.