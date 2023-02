Astrid Mahlo:

»Ich merke einfach, dass ich die ganze Zeit irgendwie irgendwas ausrechne.«

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»Also es ist deutlich weniger Ware, die der einzelne kriegt.«

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Da sind auch meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelrecht verbittert und verärgert.«

Agata Ohanian:

»Es ist wirklich verrückt, man muss sein ganzes Leben umstellen.«

Seit drei Jahren hat sich in Deutschland ein Gefühl der Dauerkrise eingestellt. Erst die Pandemie, dann der Ukrainekrieg – und dazu die wirtschaftlichen Folgen. Ob Stadt oder Land, West oder Ost – überall sind die Preise für Lebensmittel, Strom und Gas stark gestiegen. Wir müssen uns ganz neuen Herausforderungen stellen. Im Januar lag die Inflationsrate bei 8,6 Prozent. Noch im November war die Rate sogar zweistellig, der Wert ist aber weiter relativ hoch.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Das klingt alles total wichtig, aber auch sehr theoretisch. Wir möchten wissen, was das im Alltag bedeutet. Deswegen machen wir uns auf eine Reise durchs Land und wollen herausfinden, wie Menschen in verschiedenen Lebenssituationen mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen haben.«

Unsere erste Fahrt geht nach Langballig in Schleswig-Holstein.

Der kleine Ort liegt sehr ländlich, in der Nähe von Flensburg, an der Ostsee – und hier wohnt Astrid Mahlo.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Hallo Frau Mahlo, hi.«

Die 50-Jährige trifft die Teuerung besonders hart: Sie ist alleinerziehende Mutter. Nur ein Einkommen, auf sich gestellt bei der Kindererziehung und damit ohnehin weniger Zeit für Arbeit – da ist das Geld oft eh knapp. Und jetzt ist alles noch schwieriger.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Wie sehr treffen Sie denn die extremen Preissteigerungen, die es seit einem Jahr gibt?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Ich gucke ganz genau, dass ich nur das kaufe, was ich wirklich aufgeschrieben habe, also was ich wirklich brauche und nicht noch irgendwie dies und jenes einpacke, weil ich denke: Oh ja, das sieht ja auch lecker aus gerade.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und in der Form war das früher nicht?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Nee, da hat man dann mal was gekauft. Ach Gott, dann ist das halt mal 20 Cent teurer als woanders. Das war nicht so wichtig, es kam nicht so drauf an in der Summe.«

Seit Jahresbeginn bekommt Mahlo etwas mehr Geld vom Staat: Die Regierung zahlt nun mehr Unterhaltsvorschuss und hat das Kindergeld um 31 Euro erhöht. Eine Hilfe sei das kaum.

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Das ist einfach lächerlich letztlich, was es an Kindergelderhöhung gegeben hat. Das ist nicht genug, weil die Preise einfach so wahnsinnig hoch gegangen sind.«

Auch Ausgaben für ihren elfjährigen Sohn stellen Mahlo vor Probleme, wie Klassenausflüge, Süßigkeiten oder Autofahrten.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Fällt Ihnen das gerade im Umgang mit Ihrem Sohn dann schwer, wenn es nicht darum geht, dass Sie auf etwas verzichten müssen, sondern wenn Sie ihm beibringen müssen, dass er nicht mehr alles machen kann.«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Ja, das ist schwierig. Und warum sollte ich jetzt an ihm sparen, denke ich dann immer.«

Mahlo arbeitet freiberuflich als Grafik-Designerin. Deswegen schwankt ihr Gehalt. Im Durchschnitt, so sagt sie, verdiene sie nach Steuern und Sozialabgaben knapp 2000 Euro pro Monat. Damit gehört sie bezogen aufs Einkommen zwar schon zur Mittelschicht. Trotzdem braucht sie im Alltag kreative Sparmaßnahmen.

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Hier mein Außenkühlschrank, also es ist ja Nordseite die Küche, also da fällt nie Sonne hin. Und da habe ich mir so eine Kiste gekauft, ich glaube vom Pizza-Lieferdienst. Ich mache das mal auf. Da ist jetzt ein bisschen drin.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und dann ist der Kühlschrank drinnen einfach aus?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Der ist drinnen aus dann, aber als es über acht Grad wurde, habe ich den hier wieder angemacht.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Was ist denn der Bereich, in dem Sie die stärksten Preisanstiege bemerken?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Lebensmittel. Lebensmittel wirklich. Milch, Butter, das ist ja Wahnsinn. Es sind bestimmt 200, 300 Euro mehr im Monat.«

Mahlo plant ihre Einkäufe mittlerweile viel genauer, will sich penibel an ihre Liste halten, um wirklich nur das zu kaufen, was sie unbedingt braucht.

Astrid Mahlo, alleinerziehenden Mutter:

»Wurst und Käse. Äpfel. Ah, Milch, genau. Ja, mehr brauch ich nicht.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Was würden Sie denn jetzt sagen, was der Einkauf kosten wird?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Ich schätze 20, 25 Euro.«

Seit alles teurer ist, sind Mahlo die Preise für Lebensmittel viel bewusster. Wie genau sie heute schätzt, wird der Einkauf beim Discounter zeigen.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Wenn Sie so ein Fazit ziehen müssten nach diesem Jahr der Preissteigerungen – würden Sie sagen, Ihr Leben hat sich verschlechtert?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Im Grunde nicht, weil eigentlich haben wir doch einen richtig schönen Schuss vor den Bug gekriegt und gucken jetzt einfach mal genauer hin. Dieses 'Not macht erfinderisch' macht auch Spaß. Aber schlechter geht es uns nicht, anders geht es uns.«

Im Supermarkt dürfen wir nicht drehen, unsere Kamera muss draußen bleiben.

20 bis 25 Euro hatte Mahlo für den Einkauf getippt. Lag sie richtig?

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Wie viel waren es jetzt genau?«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»23,99 Euro.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Sehr nah dran.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Aber eine Sache haben Sie ja doch noch genommen, die nicht auf der Liste stand.«

Astrid Mahlo, alleinerziehende Mutter:

»Ja, das ist jetzt für meinen Sohn. Eine Rolle Kekse, Oreos, ja.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Aber im Angebot.«

Astrid Mahlo:

»Im Angebot, genau.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Für Astrid Mahlo und für alleinerziehende Mütter insgesamt bedeuten die hohen Preise nicht nur Belastung, sondern wirklich Verzicht. Mich hat trotzdem beeindruckt, wie positiv sie damit umgeht und auch etwas Gutes darin sieht, sich umzustrukturieren und wirklich mal zu überlegen, welche Ausgaben ergeben Sinn und welche nicht.«

Weiter geht’s mit der Reise.

Nächster Halt: Berlin. Eine Ausgabestelle der Tafel im Südosten der Hauptstadt, direkt an der Spree. Wir wollen sehen, wie es Menschen geht, die sich Lebensmittel gar nicht mehr leisten können. Und was sich für die Helferinnen und Helfer verändert hat.

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»Ich würde auch davon ausgehen, dass wir heute 200, 210 Familien wieder haben. Und wir haben heute weniger Ware als letztes Mal. Gut, lasst uns darauf vorbereitet sein. Kisten halb voll packen, eher ein bisschen weniger.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und so sieht es jetzt jeden Donnerstag aus?«

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»So sieht es jeden Donnerstag aus, ja.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Wie hat sich die Situation hier verändert seit Beginn des vergangenen Jahres?«

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:'

»Januar letzten Jahres hatten wir so im Durchschnitt 100 Familien. Wir sind jetzt bei doppelt so vielen. Wir sind jetzt bei 200 Familien und hatten letzte Woche den Rekord gehabt, dass wir 235 Familien hatten. Und das ist, wo wir auch an unsere Leistungsgrenze dann kommen.«

So sieht es nicht nur hier aus. In ganz Berlin hat die Tafel rund 50 Ausgabestellen wie diese hier. Anfang des vergangenen Jahres nahmen 40.000 Menschen die Hilfe an. Schon im Herbst waren es fast doppelt so viele. Ein Grund sind die Preissteigerungen bei Lebensmitteln. Die waren im Dezember im Vergleich zum Vorjahr rund 20 Prozent teurer. Ein anderer Grund: Mittlerweile kommen auch viele Geflüchtete aus der Ukraine.

So stellen sich zwei Fragen: Wie viele Menschen werden es heute? Und reicht es für alle?

Die Ware bekommt die Tafel von Supermärkten, die Lebensmittel aussortieren – zum Beispiel, weil sie nicht mehr ganz frisch ist. Weil das Mindesthaltbarkeitsdatum bald erreicht oder schon verstrichen ist.

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»Hier ist im Prinzip, eine Kiste mit Brot, die sie kriegen. Und hier sind so Lebensmittel drin, Obst, Gemüse, aber auch Joghurt, na gucken Sie selber.«

1,50 Euro kostet eine Lebensmittel-Ration hier für Erwachsene, Kinder zahlen nichts. Die Ausgabestelle bekommt so viele Waren wie vor einem Jahr, bei steigender Nachfrage wird das zum Problem.

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»Wo wir früher zwei Kisten rausgegeben haben, als wir weniger Gäste hatten, geben wir jetzt eine Kiste nur noch raus. Wir halbieren also quasi die Ware, damit alle was kriegen.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und da gibt es auch keinen Weg, die Menge an Ware, die Sie bekommen, aufzustocken?«

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»Also von den Supermärkten her ja. Aber unsere ganze Logistik ist so angebunden. Wir haben zwei Transporter. Klar, die eine oder andere Kiste kriegen wir noch mehr unter. Aber wir könnten jetzt nicht die doppelte Ware umschlagen. Das würde nicht funktionieren.«

Am Ende des Tages steht ein neuer Rekord: 239 Familien kommen, wieder ein paar mehr als in der Woche zuvor. Die Mitarbeiter müssen an den Notvorrat ran – und füllen die letzten Kisten mit haltbarer Ware aus dem Lager.

Für Bredereck und sein Team steht fest: Ab der kommenden Woche müssen alle noch weniger bekommen, damit es reicht. Viel größer darf die Nachfrage nicht werden.

Andreas Bredereck, Berliner Tafel:

»Also wir haben noch keinen Aufnahmestopp, wir haben auch noch nie einen Aufnahmestopp gehabt bei uns. Wir können immer noch alle Leute versorgen. Und ich nehme an, wir haben auch nach oben noch ein bisschen Platz. Aber dann muss der Staat ran, da muss was kommen vom Staat.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Interessant fand ich hier, dass die verschiedenen Krisen hier zusammenführen, einerseits ganz viele Ukrainerinnen und Ukrainer und gleichzeitig natürlich viele Leute, die sich einfach viele Sachen nicht mehr leisten können, weil diese Preissteigerung, die wir erlebt haben, schon so einen großen Unterschied machen, dass sie Hilfe brauchen. Und wie viele das sind – das war schon krass zu sehen.«

Weiter geht’s, weiter nach Süden, ins verschneite Thüringen.

Im kleinen Triptis bei Gera besuchen wir Eschenbach Porzellan. Viele mittelständische Unternehmen haben zu kämpfen, gerade nach Corona. Die hohen Strom- und Gaspreise stellten diesen Betrieb im im vergangenen Jahr vor die Existenzfrage. Mittlerweile ist klar: Es geht nicht weiter – nach mehr als 125 Jahren. Darüber möchten wir mit Geschäftsführer Rolf Frowein sprechen.

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Ihr kommt im Schneetreiben.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Wir kommen im Schneetreiben. Moin, hi.«

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Rolf Frowein.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Landberg, vom SPIEGEL.«

Hier ist nicht mehr viel los. Frowein führt uns durch die Betriebshallen: Mehr als 100 Mitarbeiter haben hier gearbeitet, jetzt sind noch gut 30 übrig. Sie dekorieren das restliche Porzellan, das noch verkauft wird. Die Entscheidung, den Betrieb zu schließen, traf Frowein schon im Sommer.

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»In der Betriebsversammlung Ende August, wo ich die Entscheidung allen mitgeteilt haben, da flossen natürlich bei den Mitarbeitern, aber auch bei mir Tränen. Das war schon sehr, sehr heftig.«

67 Meter misst der große Ofen. Seit Mitte Dezember ist er aus. Nur der kleine Dekorbrandofen läuft noch.

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Das sieht man unseren fürchterlichen Gasverbrauch.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Und das ist der kleine Ofen!«

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Das ist der kleine Ofen.«

Frowein sagt: Die Porzellanbranche in Deutschland hat es im internationalen Wettbewerb eh nicht leicht. Die hohen Preise seien jetzt zum Brandbeschleuniger geworden. Die Produktion verschlingt Millionen kWh an Gas und Strom.

Rolf Frowein, Geschäftsführer Eschenbach Porzellan:

»Die Preise sind zwar etwas rückläufig, aber es ist immer noch so, dass wir aktuell den fünffachen Preis für Gas bezahlen im Vergleich zu Dezember und den 4,3-fachen Preis für Strom.«

Frowein hätte sein Porzellan so viel teurer verkaufen müssen, dass es ihm niemand mehr abgenommen hätte.

Aber: Mitte Dezember verabschiedete der Bundestag Gesetzentwürfe zur Strom- und Gaspreisbremse. Warum hat sie der Manufaktur nicht geholfen?

Rolf Frowein, Geschäftsführer Eschenbach Porzellan:

»Es gibt zwar eine Idee, aber es gibt noch keine konkrete Umsetzung. Als Unternehmer brauche ich konkrete Planungsgrundlagen. Ich kann nicht zocken. Ich kann nicht einfach so ins Risiko gehen.«

Um den Betrieb zu retten, versuchte Frowein, Druck aufzubauen, gab viele Interviews, sprach mit Thüringens Wirtschaftsminister. Bis Oktober wollte er konkrete Pläne – spätestens.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Das heißt: Hätte es diese Entscheidung, wie sie nun entstanden ist, für Gaspreis- und Strompreisbremse inklusive einer konkreten Idee für die Umsetzung bis Ende Oktober gegeben, dann hätten sie nicht dicht gemacht.«

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Dann würden die Öfen vermutlich jetzt noch laufen.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Da kann man jetzt natürlich argumentieren, dass es natürlich in einer Ausnahmesituation ein bisschen Zeit braucht, da rauszukommen, sich umzustellen. Das lassen Sie nicht gelten?«

Rolf Frowein, Eschenbach Porzellan:

»Nicht in dem zeitlichen Umfang, den sich die Regierung dabei gegönnt hat.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Bemerkenswert fand ich vor allem, dass es dem Geschäftsführer vor allem um das Tempo in der Politik ging, gar nicht um die Entscheidung selbst. Ich glaube, mit der Gaspreisbreme hätte er leben können, wäre sie schon im Sommer gekommen, und auch die Umsetzung. So, das fand ich auch interessant, war es ihm zu riskant.«

Und so hat er entschieden: Lieber jetzt den Betrieb dicht machen, im schlimmsten Fall voreilig. Aber auf keinen Fall eine Insolvenz riskieren.

Wir machen uns auf zu unserem letzten Ziel.

Bahn-Ansage:

»Liebe Gäste, guten Morgen und herzlich Willkommen im ICE der Deutschen Bahn nach München.«

In München wollen wir über hohe Mietpreise sprechen. Wo sonst? Keine Stadt in Deutschland ist teurer, selbst im europäischen Vergleich liegt der Mietspiegel hier auf Platz zehn, mit 18,90 18,13 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete.

Wir besuchen eine junge Familie in Obersendling, im Südwesten der Stadt.

Gegensprechanlage:

»Hallo, erster Stock.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Moin, danke.«

Agata Ohanian und ihr Freund Sebastian wohnen hier seit zwei Jahren, seit Sommer sind sie zu dritt. Ihre echten Namen möchte das Paar nicht nennen. Die Familie lebt sieben Kilometer entfernt vom Zentrum in einer 70 Quadratmeter großen Sozialwohnung. Und selbst die kostet 1200 Euro warm. Die Küche dient als Homeoffice, ein Kinderzimmer gibt es nicht: Langfristig wäre die Wohnung eh zu eng geworden. Nun aber muss alles viel schneller gehen, denn akut gibt es ein ganz anderes Problem.

Agata Ohanian:

»Hier so die Sachen, die wir beklebt haben. Das hier und das hier. Da kommt der Geruch aus dem Müllraum hoch, wir wohnen über dem Müllraum. Also eine lange Zeit haben wir eigentlich tatsächlich sehr stark gelitten, weil es eigentlich überall sich verbreitet, auch im Schlafzimmer. Überall, wo die Steckdosen sind, kommt da so ein kleines bisschen hoch und dann haben wir eben alles beklebt.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Ich rieche es ja jetzt auch schon ein bisschen. Aber wenn man das alles ab macht, ist das wahrscheinlich…«

Agata Ohanian:

»Es ist wahnsinnig schlimm. Und deswegen müssen wir eben hier wegziehen.«

Denn trotz vieler Beschwerden unternimmt der Vermieter bis heute nichts, um das Problem zu lösen, sagt Ohanian.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Jetzt kann man natürlich theoretisch sagen: ist ja gar nicht so schlimm, dann sucht man sich eine neue Wohnung. Aber das ist ja gerade das Problem. Beschreiben Sie mal, wie schwierig das gerade ist.«

Agata Ohanian:

»Also wir haben erstmal gesucht mehrere Monate, so geschaut. Aber wir haben einfach unsere Chancen verstanden, dass wir jetzt keine Chance haben in München irgendwas zu finden überhaupt.«

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Was müssten Sie denn für eine vergleichbare Wohnung, wie die hier ist, in München jetzt zahlen?«

Agata Ohanian:

»In dieser Größe selbst ist es schon so: 1600, 1700, bis zu 2000. Das Haus daneben – wir haben uns informiert. Da gehen die Preise für solche Zwei-Zimmer-Wohnungen bis zu 2500, also warm, aber so ist das, in der Gegend hier.«

Und was sie mit »der Gegend hier« meint, das zeigt sie uns bei einem Spaziergang durch die Nachbarschaft.

Agata Ohanian:

»Hier gibt es zum Beispiel einen verlassenen Supermarkt. Ich muss sagen, es kommt jeden Abend Polizei hierher, weil irgendetwas passiert. Ja, manchmal urinieren hier Menschen vor dem Fenster und solche Sachen. Es ist ziemlich wild, was hier passiert.«

Aber es war eben ein Stadtteil, den sie sich leisten konnten – und auch nur weil sie die Sozialwohnung bekommen haben.

Durch die Elternzeit ist das Budget der Familie nun noch kleiner. Ihre Schmerzgrenze für eine Warmmiete liegt bei 1500 Euro. Das aber ist nicht nur im Zentrum, sondern auch im weiteren Umland unmöglich, auch durch die gestiegenen Nebenkosten.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»München funktioniert nicht, das Umland funktioniert nicht – ist auch zu teuer. Was ist jetzt der Plan?«

Agata Ohanian:

»Wir werden jetzt vorerst zu den Eltern von meinem Freund ziehen müssen. Das ist so ein bisschen an der Grenze mit der Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg, also irgendwo in diesem Kreis würden wir gern eine Wohnung finden, aber durch diese Krise hat das auch diese Orte erreicht und das ist jetzt nicht mehr einfach, dort irgendwas zu finden.«

Ende März steht der Umzug an.

Auch wenn der Fall durch das Geruchsproblem speziell ist und hohe Mietpreise in München nicht neu sind, zeigt die Geschichte: Wer gerade jetzt, wo alles noch viel teurer geworden ist, in einer deutschen Großstadt akut eine Wohnung sucht, der hat unter Umständen ein echtes Problem.

Unsere Reise geht zu Ende. Und sie hat uns gezeigt, dass sich ganz unterschiedliche Menschen mittlerweile umstellen müssen.

Andreas Landberg, DER SPIEGEL:

»Es ist total bitter, wenn so eine junge Familie ihre eigene Stadt verlassen muss oder so ein alter Betrieb schließt. Und es ist auch wirklich hart, dass immer mehr Menschen wirklich jeden Cent umdrehen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen, oder sich Lebensmittel gar nicht mehr leisten können. Das liegt alles an den gestiegenen Preisen, die spüren wir ja alle. Und die sorgen dafür, dass sehr viele Menschen ihr Leben nicht mehr so führen können, wie sie es eigentlich gern tun würden.«