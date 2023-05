Die deutschen Verbraucher schränken sich angesichts stark gestiegener Preise beim Kauf von Lebensmitteln so sehr ein wie seit mindestens 29 Jahren nicht mehr. Inflationsbereinigt fiel der Einzelhandelsumsatz mit Lebensmitteln im März um 10,3 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. »Dabei handelt es sich um den stärksten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahresmonat seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1994«, hieß es dazu. Eine Ursache dafür dürften teure Nahrungsmittel sein, die im März 22,3 Prozent mehr kosteten als ein Jahr zuvor. Der Preisauftrieb war damit dreimal so hoch wie die Inflationsrate insgesamt mit 7,4 Prozent. Die Folge: Die Bürger müssen das dritte Jahr in Folge mit weniger Kaufkraft klarkommen.