Inflation in der Eurozone Verbraucherpreisanstieg fällt auf Dreijahrestief

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Oktober weiter abgeschwächt. Wie das Statistikamt Eurostat mitteilte, lagen die Verbraucherpreise 0,7 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das ist der niedrigste Anstieg seit November 2016, also seit knapp drei Jahren. Analysten hatten im Mittel mit dieser Entwicklung gerechnet. Im Monatsvergleich stiegen die Preise für die Lebenshaltung der privaten Haushalte um 0,2 Prozent.

Ausschlaggebend für den geringeren Preisdruck war Energie, die 3,2 Prozent günstiger war als ein Jahr zuvor. Zudem stiegen die Preise für Industriegüter kaum. Deutlich stärker erhöhten sich die Preise für Dienstleistungen und Lebensmittel. Die Kerninflation ohne Energie und Nahrungstitel betrug 1,1 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte mehr als im September.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Inflation von knapp unter zwei Prozent an. Dieser Wert wurde allerdings schon lange nicht mehr erreicht. Die EZB reagierte darauf mit einer drastischen Lockerung ihrer Geldpolitik. Zuletzt wurde die Geldpolitik im September deutlich gelockert.

Deutschland mit niedrigster Arbeitslosigkeit innerhalb der Eurozone

Währenddessen bleibt die Arbeitslosenquote der Eurozone gering. Sie verharrte wie im Monat zuvor auf 7,5 Prozent. "Das ist die niedrigste Quote, die seit Juli 2008 im Euroraum verzeichnet wurde", teilte Eurostat mit.

Nach wie vor ist die Arbeitsmarktlage in den einzelnen Mitgliedstaaten aber sehr unterschiedlich.In der Eurozone weist Deutschland die niedrigste Arbeitslosigkeit auf, in Griechenland und Spanien ist sie am höchsten, auch wenn sie dort in den vergangenen Jahren deutlich gefallen ist.

An den Finanzmärkten zeigten sich nur wenig Reaktionen auf die Daten aus der Eurozone.