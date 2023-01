7,9 Prozent – so hoch wie 2022 war die Inflation in der Bundesrepublik nie zuvor. Allerdings fiel die Teuerung nicht für alle Menschen im Land gleich hoch aus: Ärmere Familien wurden am stärksten durch die Inflation belastet. Der für sie typische Warenkorb verteuerte sich im Jahresschnitt um 8,8 Prozent. Singles mit hohen Einkommen hatten hingegen mit 6,6 Prozent die niedrigste haushaltstypische Inflationsbelastung. Das geht aus dem Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.