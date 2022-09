Nur: Was die Währungshüter mittlerweile an Bashing mitbekommen, hat etwas zunehmend Gefährliches. Da wird den Notenbankern eine Verantwortung an der Teuerung zugeschrieben, die sie ganz offenbar gar nicht haben. Das wiederum lenkt davon ab, wie sehr Wladimir Putin die Energiepreisexplosion angetrieben hat – und es droht dem Vertrauen der Menschen in Notenbank und Währung mittlerweile mehr zu schaden als all die angeblich so unerhörten Fehlprognosen der Experten der Europäischen Zentralbank (EZB).