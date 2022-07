An den viel bemühten Notenbankern kann es kaum liegen. Da hätte in Deutschland die Inflation ja eher noch anziehen müssen – wo doch die zuständige Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen immer noch nicht angehoben hat, wie es Kritiker wehklagen. Kurios, aber wahr: In Großbritannien, wo die Notenbank seit Monaten schon die Kreditkonditionen verschärft, stieg die Inflation im Mai sogar auf 9,1 Prozent – trotz der ach so gelobten Zinserhöhungen besagter Bank of England. Klar ist das noch kein Beleg. Was Notenbanken machen, wirkt nach aller Erfahrung erst mit Verzögerung. Dass die Inflation in Britannien steigt (und bei uns im Juni fiel), bestätigt im aktuellen Fall nur tendenziell womöglich doch ein wenig die Zweifel an der Wirkungsmacht der Zinsen.