Die Zahl klingt eindrucksvoll: Insgesamt 86 Milliarden Euro wollen der Bund und die Deutsche Bahn nach Angaben des Verkehrsministeriums in den kommenden zehn Jahren in die Sanierung des Schienennetzes stecken. Die Investitionen waren allerdings lange überfällig; denn Gleise, Signale und Brücken sind vielerorts marode.

Nach Ansicht von Forschern des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) sollte der Staat noch deutlich mehr Geld verbauen. In Deutschland könnten "private Investitionen stark durch öffentliche Bau- und Infrastrukturinvestitionen stimuliert werden", heißt es in einer Studie, die am Mittwoch erscheint und dem SPIEGEL vorab vorliegt.

Deutschland hat demnach weiter hohen Investitionsbedarf. Denn trotz des jahrelangen Wirtschaftswachstums haben sowohl öffentliche als auch private Investitionen erst im vergangenen Jahr wieder das Niveau von vor der Finanzkrise erreicht. Im Euroraum insgesamt wartet man sogar bis heute auf die Erholung. In Deutschland entwickelt sich zudem die sogenannte Kapitalintensität besonders schwach: Pro Beschäftigtem investieren Unternehmen heute etwas weniger als vor der Krise.

Der lange Schatten der Krise Öffentliche und private reale Nettoinvestitionen im Euroraum 12* (jeweils rechte Achse) und in Deutschland (jeweils linke Achse) In Mrd Euro, preisbereinigt, Basisjahr 2010. Euroraum umfasst 12 Staaten, die bis 2004 den Euro eingeführt haben;

Quelle: DIW

Im Kampf gegen diese hartnäckige Investitionsschwäche kann die öffentliche Hand laut den Forschern eine Vorreiterrolle für die Wirtschaft einnehmen. Der Staat baut Straßen aus, über die anschließend mehr Waren transportiert werden oder errichtet Schulen, in deren Nachbarschaft dann neue Häuser entstehen.

Wenn der Staat in Deutschland eine Milliarde Euro investiert, steigert dies die privaten Investitionen den DIW-Berechnungen zufolge nach fünf Jahren um knapp zwei Milliarden Euro. Dieser sogenannte Crowding-In-Effekt sei in Deutschland deutlich ausgeprägter als im Euroraum insgesamt, wo das entsprechende Plus immerhin 1,1 Milliarden beträgt.

Grundsätzlich kann der Staat private Investitionen über ein sogenanntes Crowding-Out auch hemmen: Wenn er selbst über Kredite seine Ausgaben erhöht, steigen theoretisch die Zinsen und verteuern damit auch Darlehen für Unternehmer. Wegen der historisch niedrigen Zinsen ist dieses Risiko der Studie zufolge aber derzeit gering.

Die Forscher untersuchten den Zeitraum zwischen 1991 und 2018 und beobachteten dabei sowohl in Deutschland als auch im Euroraum insgesamt einen Crowding-In-Effekt. Zugleich fanden sie "keine signifikanten Hinweise darauf, dass die öffentlichen Investitionen in Deutschland private Investitionen verdrängen".

Dass sich Unternehmen wie Staaten im Euroraum bis heute mit Ausgaben zurückhalten, hat laut DIW verschiedene Ursachen. Direkt nach der Finanzkrise hatten viele Unternehmen keinen Zugang zu Krediten, die folgende Eurokrise machte es auch für viele Staaten teurer, sich Geld zu leihen.

"Die Schuldenbremse gehört abgeschafft"

Für Vorsicht bei den privaten Unternehmern sorgten später auch geopolitische Krisen und "handelspolitische Unsicherheiten, die vom ungeklärten Brexit bis hin zu den erratischen Entscheidungen der US-Regierung reichen". Für die öffentliche Investitionsschwäche war der Studie zufolge vor allem der harte Sparkurs verantwortlich, mit dem viele Staaten nach der Krise ihre Schulden bekämpften.

Auch in Deutschland mahnen Organisationen wie der Internationale Währungsfonds (IWF) oder die OECD seit Jahren höhere Investitionen an. Inzwischen geben zwar insbesondere Kommunen wieder mehr Geld aus, da sie infolge des Aufschwungs von steigenden Steuereinnahmen profitieren. Allerdings beschränken laut DIW in vielen Regionen hohe Schulden und Sozialausgaben die Spielräume. Und selbst dort, wo Geld vorhanden ist, verhindern fehlende Kapazitäten in Bau- und Planungsämtern sowie die hohe Auslastung der Baubranche oft, dass es auch komplett verbaut werden kann.

Vor diesem Hintergrund kritisiert das DIW zum wiederholten Mal die deutsche Schuldenbremse. Sie sei ein "zu starres Korsett", um auf die wirtschaftlichen Herausforderungen zu reagieren. "Die Schuldenbremse gehört abgeschafft", sagt Studienautor Claus Michelsen. Stattdessen brauche es "zugunsten einer stärkeren öffentlichen Investitionstätigkeit, die auch private Aktivitäten anregt, flexiblere Ausgabenregeln".