Nach neuen EU-Sanktionen ist die iranische Währung weiter abgestürzt. In den Wechselstuben des Landes durchbrach der Dollar-Kurs am Dienstag erstmals die Marke von 500.000 Rial. Der Euro-Kurs stieg auf rund 530.500 Rial. Am Montag hatte die EU wegen schwerer Menschenrechtsverstöße im Rahmen der jüngsten Proteste neue Sanktionen gegen Verantwortliche in Iran verhängt.