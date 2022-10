Aber auch Verbindungen nach Deutschland sind betroffen: Ita sagte die Flüge zwischen München und Rom, Frankfurt am Main und Mailand, Stuttgart und Mailand sowie Düsseldorf und Mailand ab, wie es in einer Mitteilung hieß. (Sehen Sie hier eine Liste mit allen von Ita Airways gestrichenen Flügen.) Die Billigfluglinie Easyjet strich Flüge zwischen Berlin und Rom mit Verweis auf den Warnstreik. Easyjet empfahl Passagieren, zusätzliche Zeit für die An- und Abreise zum und vom Flughafen einzuplanen und den Flugstatus regelmäßig zu prüfen.