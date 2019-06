Zu hohe Staatsverschuldung EU-Kommission empfiehlt Defizitverfahren gegen Italien

Mitten in einer Regierungskrise drohen Italien Strafmaßnahmen der EU. Wegen der hohen Staatsverschuldung hat die EU-Kommission die Einleitung eines Defizitverfahrens empfohlen. Sie hält dies angesichts der sich verschlechternden Finanzlage für gerechtfertigt, teilte die Behörde mit. Die EU-Finanzminister müssen der Eröffnung des Defizitverfahrens noch zustimmen, das am Ende zu einer milliardenschweren Geldbuße für Italien führen kann.

Italiens Regierungschef Giuseppe Conte versprach seinen vollen Einsatz gegen ein Strafverfahren. "Ich bin immer entschieden optimistisch und ich werde bis zum Schluss die größtmöglichen Anstrengungen unternehmen, um ein Verfahren abzuwenden, das dem Land sicherlich nicht gut tun wird", sagte Conte bei einem Besuch in Vietnam. Der parteilose Conte hatte bereits Anfang der Woche die beiden populistischen Koalitionsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung zu mehr Verantwortungsbewusstsein und zum Einhalten der europäischen Regeln aufgerufen.

Italien weist eine der höchsten Staatsverschuldungen der Welt auf. Laut der Statistikbehörde Eurostat belief sie sich Ende 2018 auf mehr als 2,3 Billionen Euro. Das entspricht etwa 132 Prozent der Wirtschaftsleistung. In der Eurozone sind maximal 60 Prozent erlaubt. Darüber hinaus wird die Kommission Empfehlungen für die übrigen EU-Staaten zur Verbesserung der Wirtschaftslage vorlegen.

Lega kündigt Härte an

Die rechte Lega in Italien hatte bereits zuvor angekündigt, bei den anstehenden Haushaltsgesprächen mit der EU-Kommission hart bleiben zu wollen. "Unsere Wirtschaft stagniert bereits. Wenn wir Ausgaben senken oder Steuern erhöhen, dann werden wir definitiv eine Rezession bekommen", sagte der Chef des Haushaltsausschusses im Abgeordnetenhaus, Claudio Borghi von der Regierungspartei Lega. "Ist es das, was die Kommission will?"

Lega-Chef und Vizeministerpräsident Matteo Salvini hat drastische Steuersenkungen versprochen und die Forderungen der EU nach Haushaltsdisziplin in den Wind geschlagen. Der parteilose Ministerpräsident Giuseppe Conte pocht dagegen darauf, dass Italien die Schuldenregeln der Europäischen Union einhalten sollte. Der Streit hatte über die italienischen Grenzen hinaus Sorgen um die Finanzstabilität ausgelöst.

So wertet der Internationale Währungsfonds (IWF) EU-Kreisen zufolge Italiens hohe Schulden als großes Risiko für die Wirtschaft der Eurozone. Dies sei das Ergebnis eines IWF-Berichts, den Fonds-Chefin Christine Lagarde bei einem Treffen mit den Euro-Finanzministern am Donnerstag kommender Woche in Luxemburg vorlegen wolle. Das sagte ein EU-Insider. Als weitere Risiken würden darin die internationalen Handelskonflikte sowie ein harter Brexit genannt. Die wesentlichen Punkte des Berichts seien bereits diese Woche mit Vertretern der Eurozone beraten worden.