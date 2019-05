Für Matteo Salvini, den italienischen Innenminister und Parteichef der rechten Lega, kamen die Zahlen zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt. Italien hat zu Jahresbeginn nur knapp die Rückkehr aus der technischen Rezession geschafft, meldete das nationale Statistikinstitut in Rom. So lag das Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal bei lediglich 0,1 Prozent, das ist noch weniger als ursprünglich gedacht.

Dabei könnte die "Regierung des Wandels", wie sich das Populisten-Gespann aus Lega und Movimento 5 Stelle nennt, gute Nachrichten gebrauchen. Denn sie will den Haushalt stärker belasten, die stagnierende Wirtschaft mit Steuersenkungen ankurbeln. Hinzu kommen die Senkung des Rentenalters sowie ein Bürgereinkommen für Arme und Arbeitslose. Alles teure Projekte, die bis jetzt nur Probleme machen.

Am Mittwoch etwa verschickte die EU-Kommission wegen der ausufernden Staatsfinanzen einen Mahnbrief nach Rom. Salvini nannte ihn zuerst eine "letterina", ein lächerliches Brieflein, bevor er ankündigte, mit "positiven Zahlen" darauf antworten zu wollen. Das könnte schwierig werden: Italien liegt bei der Staatsverschuldung mit mehr als 130 Prozent deutlich über den europäischen Defizitregeln und ist deswegen im Dauerstreit mit der EU. Auch der sogenannte Spread, der Risikoaufschlag für zehnjährige Staatsanleihen, stieg am Freitag zeitweise auf über 290 Punkte. Er gilt als Indikator für mögliche Turbulenzen.

Dennoch will Salvini von seinen teuren Plänen nicht ablassen. Er werde "SICHER NICHT DIE STEUERN ERHÖHEN", schrieb seine Partei in den sozialen Medien, das sei für die Lega keine Option.

Mit seinen Äußerungen hat Salvini den Zorn der Notenbank auf sich gezogen. Die Erhöhung des Staatsdefizits sei nicht der richtige Weg, um die schleppende Wirtschaft des Landes anzukurbeln, sagte Ignazio Visco, Gouverneur der "Banca d'Italia", in einer Rede. Außerdem forderte Visco ein Ende der Kritik an der EU: "Europa für unsere Probleme verantwortlich zu machen, ist ein Fehler; damit lässt sich nichts gewinnen und es lenkt von den wirklichen Problemen ab".