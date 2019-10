Sozialkosten Japan erhöht die Mehrwertsteuer - weil die Bevölkerung altert

Japan hat zum Monatsbeginn die Mehrwertsteuer angehoben. Die Verbrauchsteuer stieg von acht auf zehn Prozent. Der Auslöser ist der schnell wachsende Anteil älterer Menschen in dem asiatischen Land. Die letzte Erhöhung liegt nur fünf Jahre zurück.

Damals wurde die Konjunktur durch die höhere Verbrauchsteuer (fünf auf acht Prozent) empfindlich geschwächt, ebenso bei der Anhebung 1997 (drei auf fünf Prozent). In Japan tragen die privaten Konsumausgaben, die von der Mehrwertsteuer betroffen sind, zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei.

Aus Sorge davor, dass eine Anhebung der Steuer auch diesmal die Wirtschaftserholung des hochverschuldeten Industriestaates abwürgen könnte, hatte Ministerpräsident Shinzo Abe die Entscheidung zweimal verschoben. Doch jetzt sah er den Schritt als unausweichlich an.

Die japanische Bevölkerung schrumpft angesichts der rapiden Alterung bei niedrigen Geburtenraten schon seit Jahren. Als Folge steigen die Sozialkosten, zu deren Finanzierung die höhere Verbrauchsteuer dienen soll. Mit den Einnahmen will Abe etwa die Senkung der Pflegeversicherungsprämien, Hilfen für ältere Menschen mit niedrigen Renten und eine kostenlose Vorschulbildung finanzieren.

Japans Wirtschaft ist bereits geschwächt

Regierung und Zentralbank rechnen damit, dass die Folgen der Steuererhöhung weniger deutlich ausfallen werden als 2014. Allerdings ist das Wirtschaftsklima in Japan bereits eingetrübt. Die Stimmung unter den Managern der Großindustrie ist sogar so schlecht wie seit 2013 nicht mehr, wie aus einer aktuell veröffentlichten Quartalsumfrage, dem Tankan-Bericht der Notenbank, unter rund 10.000 Unternehmen hervorgeht.

Der darin ermittelte Stimmungsindex für die großen Produktionsunternehmen fiel zum September von plus sieben auf plus fünf. Immerhin bedeutet ein positiver Index, dass die Optimisten noch in der Mehrheit sind.

Um negative Auswirkungen der Steueranhebung auf die Kaufbereitschaft der Verbraucher zu mildern, gelten für verschiedene Produkte seit Dienstag unterschiedliche Steuersätze. So betrifft die Anhebung auf zehn Prozent die meisten Güter und Dienstleistungen wie Kleidung, Haushaltsgeräte oder Arztrechnungen. Für Haus- oder Autokäufe gelten dagegen Steuerermäßigungen. Zudem sind Lebensmittel für Haushalte mit niedrigen Einkommen von der Steueranhebung ausgenommen.

In Deutschland beträgt die Mehrwertsteuer 19 Prozent - und ist damit im EU-Vergleich eher niedrig. In Frankreich und Großbritannien sind es 20 Prozent, in Italien 22 Prozent, in Schweden und Dänemark 25 Prozent. Viele Länder sehen aber ebenfalls einen ermäßigten Steuersatz vor. So werden in Deutschland Lebensmittel nur mit sieben Prozent besteuert.