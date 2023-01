1 Million Yen Japan will Tokio-Bewohner mit Umzugsbonus aufs Land locken

Die Jungen fliehen auf der Suche nach Arbeit, die Alten sterben. So ist es in vielen ländlichen Regionen Japans. Nun versucht die Regierung gegenzusteuern und bietet Umzugswilligen einen Bonus. Familien, die die Metropolregion Tokyo verlassen, sollen ab April einen Bonus in Höhe von einer Million Yen erhalten, umgerechnet rund 7200 Euro. Das berichten mehrere japanische Medien und der britische »Guardian«. Die Umzugsprämie ist nicht neu, bislang gab es pro Kind 300.000 Yen, also rund 2167 Euro.