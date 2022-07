Steuerprivilegien für Superreiche in der Kritik

Dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) dagegen gehen die Pläne bereits zu weit. Vorstandsmitglied Stefan Körzell sprach von einem »Spardiktat«. Mit Hinweis darauf, dass es in diesem Jahr auch keine weiteren Entlastungen geben soll, sagte Körzell: »Finanzminister Lindner nimmt hier gleich mehrfach die falsche Ausfahrt.« Die Koalitionspartner in der Ampel müssten Lindner zur Räson bringen, sonst drohe der soziale Frieden ins Wanken zu geraten.

Körzell nannte die Schuldenbremse eine »Zukunftsbremse«. Notwendig seien jetzt Investitionen in die sozial-ökologische Klimawende, damit die Transformation gelinge. »Stattdessen würgt Lindner Investitionen, die Nachfrage und damit die Konjunktur ab. So wird Deutschland in die nächste Krise schlittern, statt gestärkt aus den aktuellen herauszukommen.« Gegen die hohe Inflation seien Ausgabenkürzungen das völlig falsche Mittel, denn die Inflationsursachen liegen nicht in den Staatsausgaben, sondern in spezifischen Angebotsengpässen.