Allerdings: Nach Angaben von Scholz soll es zum Auftakt der Aktion an diesem Montag noch keine Ergebnisse geben.

Forderungen dagegen gibt es genug.

Was will der Kanzler mit dem Treffen erreichen?

Scholz macht sich große Sorgen über die steigenden Energiepreise, wie er am Sonntag in einem ARD-Interview sagte. »Wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Das ist sozialer Sprengstoff.« Der Kanzler strebt einen längerfristigen Prozess an. Beobachter erwarten, dass entscheidende Runden der konzertierten Aktion erst nach der Sommerpause folgen – wenn das tatsächliche Ausmaß der Energie- und Preiskrise klarer wird.