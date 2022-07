»Völlig sinnfreie Veranstaltung« Kassenärzte fordern komplettes Ende der Corona-Bürgertests

Ministerium: KVen sollen Auftrag zur Abrechnung nachkommen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen hatten zu der Neuregelung in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mitgeteilt, dass sie Betrug bei dieser Regelung nicht verhindern könnten. Eine Prüfung der Ansprüche sei nicht möglich, in dem Schreiben an den SPD-Politiker heißt es, dass sie die Bürgertests »zukünftig nicht mehr abrechnen und auszahlen können«.