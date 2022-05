Immer mehr Arbeitnehmer geben an, die in Deutschland gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einzuhalten. Das geht aus einer Antwort des Arbeitsministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor. 18 Prozent oder fast ein Fünftel der Befragten gibt demnach an, wegen des hohen Arbeitsdrucks zwischen ihren Einsätzen die gesetzlichen Ruhezeiten nicht einhalten zu können. Zuerst hatte die »Rheinische Post« darüber berichtet .