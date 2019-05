Kollektivierung von Unternehmen Kühnerts Vorschlag stößt bei Deutschen auf Skepsis

In der Bevölkerung stößt Kevin Kühnerts Vorstoß zur Kollektivierung von Konzernen wie BMW auf breite Ablehnung. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für SPIEGEL ONLINE bewerten insgesamt knapp 70 Prozent Kühnerts Vorschlag "sehr negativ" oder "eher negativ". Nur 23 Prozent sehen die Forderung "sehr positiv" oder "eher positiv".

Damit ist klar, dass die Vorstellung des Juso-Chefs von mehr Sozialismus eine Minderheiten-Meinung in der Bundesrepublik ist.

Allerdings stößt Kühnert bei bestimmten Gruppen durchaus auf positive Resonanz. So finden 40,8 Prozent der SPD-Anhänger seinen Vorschlag insgesamt gut. Unter den Linken-Wählern befürworten sogar gut zwei Drittel eine Kollektivierung.

Kühnert hatte sich in einem Interview der "Zeit" für eine demokratische Kollektivierung von Großkonzernen wie BMW ausgesprochen. "Ohne Kollektivierung ist eine Überwindung des Kapitalismus nicht denkbar", hatte er gesagt. Der Begriff der Kollektivierung ist dabei zwar recht schwammig. Man versteht darunter aber gemeinhin eine Überführung von Privat- in Gemeinschaftseigentum.

Im SPIEGEL hat Kühnert inzwischen nachgelegt und seine Äußerungen verteidigt: "Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich formuliert habe." Der Kapitalismus sei "in viel zu viele Lebensbereiche" vorgedrungen: "So können wir auf keinen Fall weitermachen."

Mehr zum Thema Faktencheck zum Kollektivierungsvorstoß Wovon redet Kevin Kühnert eigentlich?

Wie groß die ideologischen Gräben in dieser Frage sind, zeigt sich auch daran, dass laut Umfrage 96 Prozent der FDP- und 97 Prozent der CDU/CSU-Wähler Kühnerts Vorstoß ablehnen. Selten ist die Bevölkerung bei einer Frage so stark in zwei Lager geteilt - wobei das Lager der Gegner in diesem Fall deutlich größer ist als das der Befürworter.

Civey hat für die repräsentative Untersuchung mehr als 5000 Menschen befragt - und die Daten auch noch nach weiteren Merkmalen ausgewertet. Dabei wird deutlich, das Kühnert mit seinem Vorschlag in bestimmten Bevölkerungsgruppen durchaus Zustimmung findet. So gab in Ostdeutschland etwa jeder Dritte an, eine Kollektivierung positiv zu sehen. Ähnlich hoch ist die Zustimmung bei Menschen mit sehr niedriger Kaufkraft und unter den Teilnehmern, die in Gegenden mit einer sehr hohen Bevölkerungsdichte wohnen (also Großstädter).

Wer steckt hinter Civey? An dieser Stelle haben Leser in der App und auf der mobilen/stationären Website die Möglichkeit, an einer repräsentativen Civey-Umfrage teilzunehmen. Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.