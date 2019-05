Der Vorsitzende der Jusos, Kevin Kühnert, hat sich in der Talkshow "Anne Will" gegen Kritik an seinem Vorschlag gewehrt, große Unternehmen wie BMW zu kollektivieren. Insbesondere reagierte er auf die Zurückweisung seiner Ideen durch BMW-Betriebsratschef Manfred Schoch.

Schoch hatte den Vorschlag zur Verstaatlichung von Konzernen als "unbegreiflich" zurückgewiesen. "Für Arbeiter deutscher Unternehmen ist diese SPD nicht mehr wählbar", sagte Schoch dem Magazin "Wirtschaftswoche". Kaum ein anderes Unternehmen biete so sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze und so fortschrittliche Arbeitsbedingungen und Arbeitszeitmodelle wie BMW. "Mir ist nicht bekannt, dass etwa die Deutsche Bahn so ein tolles Vorbild wäre. Ich empfehle Herrn Kühnert und seinen Unterstützern in der SPD, erst noch mal in die Schule zu gehen und zu lernen, wie Wirtschaft funktioniert."

Kühnert konterte in der Talkshow, die SPD stünde Gewerkschaften traditionell sehr nahe und würde mit ihnen eng zusammenarbeiten. Schoch, der für die IG-Metall den Betriebsrat anführe, wisse das. Die IG Metall spreche sich in ihrer Satzung an prominenter Stelle für eine Vergesellschaftung auch von großen Konzernen aus. An den BMW-Betriebsratschef gerichtet sagte er: "Von daher stellt sich schon die Frage, wer hier von der Satzung seiner jeweiligen Organisation abweicht - er oder ich."

Tatsächlich hält die aktuelle Satzung der IG Metall in ihrer Fassung vom 1. Januar 2016 fest, ein Ziel der Gewerkschaft sei die "Erringung und Sicherung des Mitbestimmungsrechtes der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen im Betrieb und Unternehmen und im gesamtwirtschaftlichen Bereich durch Errichtung von Wirtschafts- und Sozialräten" sowie die "Überführung von Schlüsselindustrien und anderen markt- und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in Gemeineigentum".

Kühnert hatte in einem Interview mit der "Zeit" zum Tag der Arbeit am 1. Mai seine Vorstellungen eines demokratischen Sozialismus dargelegt. Dabei hatte er unter anderem eine Kollektivierung des Autokonzerns BMW ins Gespräch gebracht und angeregt, dass niemand mehr als eine Immobilie besitzen sollte. Sowohl aus dem konservativen Lager wie von einigen Sozialdemokraten war ihm dafür massive Kritik entgegengeschlagen. Im SPIEGEL legte Kühnert dann noch einmal nach und sagte unter anderem: "Ich habe das sehr ernst gemeint, was ich formuliert habe."

Auch der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph M. Schmidt, hatte sich gegen Kühnert gewandt. "Der Versuch, durch ebenso steile wie unfundierte Thesen Aufmerksamkeit zu erheischen, sollte uns nicht von unseren wirklichen Problemen ablenken", sagte der Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.

Der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hatte sich hingegen teilweise hinter den Juso-Vorsitzenden gestellt. Es gebe "Exzesse" innerhalb der sozialen Marktwirtschaft, sagte er und forderte die Politik zu umfassenden Reformen auf. "Ich teile nicht die Kritik Kühnerts zu sagen, wir brauchen eine sozialistische Marktwirtschaft", sagte Fratzscher. "Aber es gibt viel Missbrauch in der sozialen Marktwirtschaft, wenn man sich die Diskussionen um Mietpreise und Wohnungsmarkt anschaut."

Kühnert sagte nach der massiven Kritik bei "Anne Will": "Ich glaube nicht, dass ich der SPD damit geschadet habe." Die Politik sollte nicht jede Debatte immer nur nach dem parteitaktischen Vorteil ausrichten. "Das wird uns doch andauernd vorgeworfen, dass wir immer nur gieren auf die nächsten Umfragen, aber gar nicht die großen Fragen der Zeit diskutieren."

