Eine stärkere Inanspruchnahme des Kinderzuschlags würde den Staat laut DIW in etwa 630 Millionen Euro kosten. Bei direkten Geldtransfers in Höhe von 50 oder 100 Euro an arme Haushalte wären es 2,1 beziehungsweise 4,2 Milliarden Euro.

Die Folgekosten von Kinderarmut würden hingegen bei etwa 110 bis 120 Milliarden Euro liegen. Den Studienautoren zufolge lohne es sich also, früh zu investieren, um Armut zu bekämpfen. Menschen lebten sonst oft auch im späteren Leben in Armut und mit weniger Bildung. Sie seien dann stärker abhängig von staatlichen Leistungen und auch weniger gesund.