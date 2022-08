Zu strenge Vorschriften Kindergeld-Regelung für Ausländer war verfassungswidrig

Etliche Nicht-EU-Ausländer haben in Deutschland jahrelang zu Unrecht kein Kindergeld bekommen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte im Nachhinein eine Vorschrift für verfassungswidrig und nichtig, die von 2006 bis 2020 in Kraft war. Das teilt das Gericht in Karlsruhe mit. (Aktenzeichen: 2 BvL 9/14 u.a.)