Scholz und Geywitz wollen Pläne vorstellen

Zudem wolle man bereits vorhandene Strukturen nutzen: etwa ungenutzte Büros zu Wohnungen umbauen und Plattenbauten in Ostdeutschland aufstocken. »Erste Bundesländer sind so weit, dass der Anteil der Sozialwohnungen steigt«, sagte sie.

Die Teilnehmer des von der Regierung initiierten »Bündnisses bezahlbarer Wohnraum«, an dem auch noch Vertreter der Wirtschaft und von Gewerkschaften beteiligt sind, hatten sich am Dienstagabend auf Dutzende einzelne Maßnahmen geeinigt. Bundeskanzler Olaf Scholz und Geywitz wollen die Pläne am Mittwochnachmittag erläutern.