Investitionen für Klimaschutz Scheuer setzt auf Schiene, Nahverkehr und E-Autos

Mit Milliarden-Investitionen plant Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), den Klimaschutz im Verkehr voranzubringen. Das geht aus einem Entwurf hervor, mit dem das Verkehrsministerium in die entscheidenden Beratungen im Klimakabinett gehen will.

Der Plan sieht folgende Punkte vor:

eine massive Verlagerung von Verkehr auf die Schiene,

ein Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs,

der Wechsel auf alternative Antriebe bei Autos und Nutzfahrzeugen sowie

ein stärkerer Einsatz alternativer Kraftstoffe.

In dem Entwurf werden bereits bekannte Vorschläge Scheuers konkretisiert. Der Minister hatte Ende Juni mehr als 50 Maßnahmen vorgeschlagen, um CO2-Emissionen beim Verkehr zu senken. Am 20. September will das Klimakabinett eine Strategie vorlegen, damit Deutschland die Klimaziele bis 2030 einhält.

Kaufprämie für Elektroautos

Konkret bekräftigt das Ministerium in dem Entwurf, die Mittel für den Aus- und Neubau von Schienenverkehr auf drei Milliarden Euro pro Jahr verdoppeln zu wollen. Die geplante Mehrwertsteuersenkung für Tickets für den Fernverkehr soll bis 2023 rund 2,2 Milliarden Euro kosten, bis 2030 rund 6,4 Milliarden Euro.

In den Städten soll bis 2030 die Hälfte der Busse elektrisch fahren. Radschnellwege an Bundesstraßen sollen ausgebaut werden. Für die Förderung von Erzeugungsanlagen von alternativen und umweltfreundlicheren Kraftstoffen beträgt der "Mehrbedarf" laut Entwurf bis 2030 bis zu rund zwölf Milliarden Euro.

Zudem soll die Kaufprämie für Elektroautos erhöht werden - bis 2023 sind hier laut Papier zusätzliche Investitionen von 2,6 Milliarden Euro und bis 2030 von 3,6 Milliarden Euro notwendig.