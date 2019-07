Klimaschutz Warum wir uns fürs Fliegen nicht schämen müssen

In der deutschen Politik scheint gerade ein neuer Wettstreit in Mode zu kommen: Grüne, Linke, sogar die CSU überbieten sich mit Vorschlägen, um das Fliegen unattraktiver zu machen.

Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer würde gern sämtliche Subventionen für den Luftverkehr streichen. CSU-Chef Markus Söder fordert eine geringere Mehrwertsteuer auf Bahntickets. Linkenchef Bernd Riexinger wünscht sich gar die Verstaatlichung aller Fluggesellschaften.

"Bahn vor Flieger" lautet die strategische Stoßrichtung der meisten Vorschläge - was gut zur wachsenden Flugscham passt, die Teile des Landes zu erfassen scheint. Zu den "Fridays for Future"-Demonstranten, die Fluggästen an deutschen Airports ein schlechtes Gewissen machen wollen. Zu den massiv steigenden Spenden, die bei CO2-Kompensationsagenturen wie Atmosfair eingehen. Zur Airline KLM, die ihren Kunden im Rahmen einer PR-Aktion teils selbst vom Fliegen abrät.

"Attacke, Attacke - Fliegen ist Kacke", skandieren "Fridays for Future"-Aktivisten gern mal. Viele Politiker antworten darauf nun offenbar mit: "Zurück in die Zugkunft". Mit ziemlich rückwärtsgewandten Ideen.

Der Vorschlag, mehr Bahn zu fahren und weniger zu fliegen, mag bei nicht allzu großen Distanzen seine Berechtigung haben. In der Gesamtschau aber ist er ungefähr so sinnvoll wie die Anregung, man möge doch das eigene Auto öfter stehen lassen und wieder mehr Postkutsche fahren. Realistisch scheint das nicht. Dafür hat der internationale Luftverkehr zu viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Vorteile.

Das Fliegen hat unser Grundverständnis von Distanzen verändert, unseren Radius bei der Job- und Partnerwahl massiv erweitert. Es ermöglicht einen umfassenderen gesellschaftlichen Wissenstransfer. Und es kann uns in der urdemokratischen Fähigkeit schulen, mit Unterschieden respektvoll umzugehen - zum Beispiel wenn wir uns bei Fernreisen für andere gesellschaftliche Konzepte öffnen.

Wer das Fliegen bekämpft, bekämpft auch all diese Errungenschaften. Und noch viele weitere.

Auch motivationspsychologisch erscheint die Verteufelung der Luftfahrt wenig geschickt. Kein Mensch lässt sich gern beschämen - schon gar nicht, wenn er nach monatelangem Job- und Alltagsstress endlich in den verdienten Sommerurlaub abreisen will. Wer Urlaubern an Airport-Terminals Beschimpfungen hinterherbrüllt, kann ihnen schon mal die Lust am Klimaschutz vergällen.

Ein besserer Weg könnte sein, technische Alternativen aufzuzeigen. Das Fliegen an sich ist überhaupt nicht böse. Das Problem ist, dass wir es mit klimaschädlichem Kerosin tun - und dass dieses auch noch steuerlich subventioniert wird.

Das muss so nicht bleiben. Der Staat könnte auch klimaneutralen Treibstoff fördern. So wie er ja auch bei Autos lieber die Elektromobilität statt Postkutschen fördert.

Die aktuellen Vorschläge von Grünen bis CSU greifen also oft zu kurz. In einer wirklich weitsichtigen Klimapolitik können Bahnreisen statt Inlandsflügen nur ein Baustein unter vielen sein.

Ein möglicher anderer Baustein ist die massive Förderung von Batterieflugzeugen. Oder die zunehmende Verwendung synthetischer Kraftstoffe, die zu einem beträchtlichen Teil aus Wasserstoff bestehen, der wiederum mit erneuerbaren Energien erzeugt wird.

Eine solche Luftverkehrswende könnte aus Sicht von Experten ziemlich schnell gehen. Der Bundesverband Erneuerbare Energien etwa schlägt bei Inlandsflügen eine Beimischungsquote für grünes Kerosin vor, die bis 2035 auf 100 Prozent steigt.

Inlandsflüge würden dadurch freilich teurer. Aber das würden sie bei einer reinen Abschaffung der Subventionen für Kerosin ja auch - ohne dass die Airlines nach und nach immer mehr grünen Treibstoff verwenden.

Eine Beimischungsquote hätte zudem den Vorteil, dass technologische Innovationen vorangetrieben würden, mit denen die Bundesrepublik in Zukunft auch volkswirtschaftlich punkten kann.

Vor allem aber würde eine solche Quote beim eigentlichen Problem ansetzen. Beim Treibstoff. Und nicht beim Fliegen an sich.

