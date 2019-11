Pariser Klimaabkommen ohne USA Die Rettung der Welt muss sich lohnen

"Hunderte Milliarden Dollar sind bereit für ihren Einsatz rund um die Welt, wenn sie das Zeichen bekommen, dass wir es dieses Mal ernst meinen. Lasst uns dieses Zeichen setzen."

Barack Obama, damals US-Präsident, zur Eröffnung der Pariser Klimakonferenz 2015

Von der Klimakatastrophe wollen viele Menschen nichts wissen. Manche wollen trotz immer neuer Rekordtemperaturen nicht wahrhaben, dass sich unser Planet überhaupt aufheizt. Andere bezweifeln, dass die Menschheit dafür verantwortlich ist - obwohl Wissenschaftler wieder und wieder nachweisen, dass die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Gas das Gros der Erwärmung verursacht. Wieder andere hoffen darauf, dass kreative Ingenieure neue Technologien ertüfteln - und wir die Folgen der Klimakrise irgendwie in den Griff kriegen.

So läuft es auch jetzt, da die US-Regierung offiziell den Austritt aus dem Weltklimavertrag von Paris eingeleitet hat. Wir trösten uns damit, dass etwa die Hälfte der US-Bundesstaaten sowie große Städte das Abkommen trotz nationaler Kündigung einhalten und ihre Emissionen weiter senken wollen. Dass Gouverneure und Bürgermeister lokal strengere Klimaschutzregeln verabschieden. Dass der Anteil der Kohle an der US-Stromerzeugung sinkt. All das ist bewunderns- und lobenswert.

Aber machen wir uns nichts vor: Die entscheidende Botschaft von Paris hat Donald Trump zerstört. Sie lautete: Wir, die Führer der Welt, meinen es diesmal wirklich ernst. Wir sind uns einig, dass der Klimawandel uns alle bedroht. Und wir werden nun die Wende hin zu einem emissionsarmen Wirtschaftssystem einleiten - eine unumkehrbare Wende.

Das große Geld wird dringender gebraucht denn je

Gerichtet war diese Botschaft an das Großkapital. Sie sollte Staats- und Pensionsfonds, Versicherungs- und Bankenkonzerne überzeugen, dass sie ihre Milliarden und Billionen umleiten können: raus aus Kohle und Öl, hinein in die Entwicklung emissionsarmer Zukunftstechnologien. Und sie sollte den Investoren klarmachen, dass sie selbst damit gutes Geld verdienen können. Denn wenig motiviert Menschen mehr als die Aussicht auf Wohlstand.

Nun aber schert der Präsident der größten Wirtschaftsmacht aus. Und die Investoren? Zweifeln an der Botschaft von Paris. In der ersten Hälfte des Jahres 2019 haben sie für Erneuerbare-Energien-Projekte nur noch 118 Milliarden Dollar bereitgestellt, hat das Analysehaus Bloomberg New Energy Finance ermittelt. Das war ein Siebtel weniger als im Vorjahreszeitraum. Und der niedrigste Wert seit sechs Jahren.

Dabei würde das große Geld jetzt dringender gebraucht denn je, um Forschung und Entwicklung zu beschleunigen. Um das in Paris gelobte Ziel nicht zu verfehlen, die Erhitzung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, dürfen die Staaten umgerechnet nur noch knapp 400 Milliarden Tonnen CO2 freisetzen. Beim derzeitigen Ausstoß wäre diese Menge schon in rund neun Jahren erreicht. Und das Kohlenstoff-Budget für das Zwei-Grad-Ziel wäre in etwa 26 Jahren aufgebraucht. Doch anstatt zu sinken, steigen die globalen Emissionen. Weiter und weiter.

Der Warnruf ist verhallt

Die Zusagen der Staaten von Paris reichen längst nicht für das Zwei-Grad-Ziel, nur wenige Regierungen legen nach. Zuletzt hat das Klimapäckchen der Großen Koalition gezeigt, wie sehr Politiker fürchten, mit grundlegenden Veränderungen Teile der Bevölkerung zu vergrätzen. Dass der Groß-Emittent USA gar nicht mehr mitmacht, stärkt in kleineren Staaten die Bremser, die behaupten, der nationale Beitrag sei eh zu unbedeutend, um das Weltklima zu retten.

Die Investoren merken, dass es den Politikern doch nicht so ernst ist mit dem Klimaschutz. Vor dem New Yorker Uno-Sondergipfel im September haben mehr als 500 der größten Finanzverwalter der Welt die Staats- und Regierungschefs dazu aufgerufen, Subventionen für fossile Brennstoffe zu beenden, Kohlekraftwerke abzuschalten, den Ausstoß von Treibhausgasen mit einem bedeutenden Preis zu belegen. Und, natürlich, private Investitionen für emissionsarme Energieerzeugung zu fördern.

Es war ein Warnruf. Vermutlich ist er verhallt. Aber so lange die Politiker nicht mehr Klimaschutz wagen, werden die Investoren nicht spürbar mehr Geld in den Klimaschutz investieren. Sie könnten an ihm verdienen. Oder zusammen mit uns allen für die Katastrophe bezahlen.