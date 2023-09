Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich nun auch für Hilfen für die betroffenen Branchen ausgesprochen – auch wenn sie den Begriff »Industriestrompreis« nicht in den Mund nehmen wollen. Das sagte Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil am Donnerstagmorgen in Brüssel als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK).