Kranken- und Pflegeversicherung SPD und Grüne plädieren für höhere Beiträge von Besserverdienenden

Man müsse über eine »deutliche Anhebung« der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze in der GKV diskutieren, sagte die SPD-Fraktionsvize Dagmar Schmidt dem »Handelsblatt«. Die Grenze liegt derzeit bei 4987,50 Euro Bruttolohn im Monat, bis zu der Kassenpatienten Beiträge zahlen müssen. Die Sozialdemokraten befürworten schon länger die Anhebung der Grenze auf das Niveau wie bei der Rentenversicherung. Dieses liegt derzeit bei 7100 Euro in den neuen Bundesländern und 7300 Euro in den alten.