Sollte Finanzminister Christian Lindner (FDP) auf der Einhaltung der Schuldenbremse 2024 bestehen, so Lauterbach in einem Interview mit dem »Handelsblatt« , sei mit höheren Beiträgen in der GKV zu rechnen. »Der Finanzminister legt seinen Schwerpunkt auf die Einhaltung der Schuldenbremse und auf Projekte wie die Aktienrente und die Bundeswehr. Dann lassen sich steigende Lohnzusatzkosten kaum vermeiden«, sagte der SPD-Politiker demnach.