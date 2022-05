Bis Ende April wurden in Deutschland bislang mindestens 752 Millionen Euro für Menschen in und aus der Ukraine gespendet. Damit weist die noch laufende Spendensammlung bereits heute das höchste Spendenvolumen für eine einzelne Katastrophe in der Geschichte der Bundesrepublik auf.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung des SPIEGEL auf der Grundlage einer Erhebung des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI). Der bisherige Spendenrekord lag bei 670 Millionen Euro für die Tsunami-Opfer in Südostasien 2004, gefolgt von 631 Millionen Euro für die Hilfe bei der Flutkatastrophe in Deutschland im vergangenen Jahr.

Am vergangenen Mittwoch teilte auch der Deutsche Spendenrat mit, dass die Spendenbereitschaft durch den Ukrainekrieg außergewöhnlich stark gestiegen ist. Im ersten Quartal 2022 spendeten Privatpersonen in Deutschland insgesamt 1,775 Milliarden Euro, so das Ergebnis einer regelmäßigen Erhebung im Auftrag des Spendenrats. Dies ist eine Steigerung von gut 54 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal. Allein im ersten vollständigen Kriegsmonat März in der Ukraine wurden 912 Millionen Euro gespendet, im März 2021 waren es 347 Millionen Euro.