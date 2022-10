Ähnliches gilt in Sachen Inflation – und hier womöglich noch fataler. Das Problem ist ja nicht nur, dass den Menschen die Kaufkraft schwindet, sondern dass die Notenbanker gerade reflexartig dazu getrieben werden, besagte Inflation per se mit höheren Zinsen für alle zu bekämpfen – obwohl das gegen Energiepreisschocks an sich gar nicht hilft, die höheren Zinsen dafür aber am Bau und anderswo zu einem wahren Einbruch führen.

Da hilft eben nicht, gezielte Hilfen (nur) für Ärmere zu geben. Dann steigen die Preise ja trotzdem – und die Notenbanker haben wenig Grund, mit dem Zinsanheben aufzuhören.

Es gibt zu alledem eine Menge Studien, die in den vergangenen Jahren gezeigt haben, wie verbittert Menschen darauf reagieren, wenn sie Job oder Kaufkraft verlieren – ohne dafür etwas zu können; und ohne das selbst ändern zu können. Ohnmacht. Ein Hauptgrund für den Aufstieg von vermeintlich starken Leuten wie Trump und anderen. Auch da droht das Anti-Gießkannenmantra mehr zu schaden als zu nutzen. Auch da geht es in der Regel ja nicht nur um die Ärmsten. Und auch da sind die Folgen potenziell verheerend. In Großbritannien wählten in jenen Regionen überproportional viele den Brexit, wo in den Jahren zuvor viele Jobs verloren gingen und zudem öffentliche Hilfen gekappt wurden. Das wirkt nach. Goodbye, Miss Truss. Das Land ist ja nicht umsonst in den vergangenen Jahren so atemberaubend abgestürzt, dass mittlerweile fast nichts mehr geht.