Menschen und Betriebe bräuchten besonders in unsicheren Zeiten verlässliche Rahmenbedingungen.

Er kritisierte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.

Dieser sagte dem SPIEGEL in der Debatte über Steuererhöhungen und Zusatzabgaben, man sei in der »ungerechten Situation, dass wir stinknormale Erwerbseinkommen mit Zusatzbeiträgen in der Krankenversicherung belasten, weil die FDP den Krisenprofiteuren partout keine Übergewinnsteuer zumuten will«. Er frage sich, ob das wirklich das letzte Wort der Liberalen sein könne.