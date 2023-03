»Streik ist ein Grundrecht, das zieht niemand in Zweifel. Doch es gibt den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit«, sagte Streibl. Es sei unverantwortlich, dass die Gewerkschaften in der laufenden Tarifrunde »zum wiederholten Mal Tausende von Bürgerinnen und Bürgern in Mithaftung nehmen«.

Die Menschen würden daran gehindert, zur Arbeit, zur Schule oder zu einem wichtigen Arzttermin zu kommen. »Kitas bleiben geschlossen und die aus der Corona-Zeit noch gestressten Eltern können erneut händeringend nach einer Betreuungslösung suchen.«

Gewerkschaft will »ein unmissverständliches Signal«

Verdi-Chef Frank Werneke verteidigte in der »Bams« den Streik. Dieser wirke nur, »wenn er ein unmissverständliches Signal« aussende. »Lieber ein Tag, an dem sich in Deutschland nichts bewegt, und dann ein für die Beschäftigten akzeptables Tarifergebnis als ein Scheitern und in der Folge wochenlange Auseinandersetzungen, von denen die Bevölkerung am Ende viel stärker betroffen ist.«