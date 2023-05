In dem Papier heißt es, die Bedeutung von KI in der Arbeitswelt nehme zu, »etwa bei der Bewerberauswahl, der Leistungsbeurteilung oder der Aufgabenzuweisung«. Dies könne für Beschäftigte zur Folge haben, »dass Datenverarbeitungen sich verstärkt ihrer Kontrolle entziehen und sie durch die algorithmenbasierten Systeme in intransparenter Weise diskriminiert werden«. KI sei »auf große Datenmengen geradezu angewiesen«. Das könne bei Arbeitnehmern zu »Verunsicherung und Zurückhaltung gegenüber technologischen Entwicklungen führen. Deshalb bedarf es klarer Regelungen zum Schutz der Beschäftigten«.