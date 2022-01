Streit über Steuernachzahlungen Staat nimmt bei Kurzarbeitern rund 3,5 Milliarden Euro zusätzlich ein

In der Pandemie mussten viele Arbeitnehmer in Kurzarbeit gehen. Durch eine umstrittene Regel erhöhte das oft den persönlichen Steuersatz: »Ein Unding«, wettert die Linke – und erinnert die FDP an alte Versprechen.