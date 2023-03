Wegen eines Öllecks in Kuwait hat das Staatsunternehmen Kuwait Oil Company (KOC) den Notstand ausgerufen. Das Öl sei im Westen des Golfstaats ausgetreten, erklärte der Konzern. Ein Video, das von der kuwaitischen Zeitung »Al Rai« verbreitet wurde, zeigte eine von einer Öllache umgebene Pipeline in der Wüste, aus der eine große Ölfontäne in die Höhe schoss.